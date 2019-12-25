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В Красносельском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя
Сегодня, 14:26
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kraratau27

В Красносельском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя

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На данный момент выясняются детали ДТП. 

В субботу, 3 апреля, в Красносельском районе на Огородной улице произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, который врезался в припаркованный автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети ВКонтакте. 

Очевидцем происшествия стал мужчина, который хотел остановить юного правонарушителя. Однако ребёнок попытался скрыться с места аварии, "прокатив" мужчину на капоте.

Видимо так его учили в садике и школе, или сидящий пассажиром родственник сказал: "шухер, валим!".

говорится в сообщении. 

На данный момент выясняются детали ДТП. 

Ранее мы писали, что дети затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе. 

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: дтп, красносельский район, ребенок за рулем
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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