В Красносельском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя

На данный момент выясняются детали ДТП.

В субботу, 3 апреля, в Красносельском районе на Огородной улице произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, который врезался в припаркованный автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети ВКонтакте.

Очевидцем происшествия стал мужчина, который хотел остановить юного правонарушителя. Однако ребёнок попытался скрыться с места аварии, "прокатив" мужчину на капоте.

Видимо так его учили в садике и школе, или сидящий пассажиром родственник сказал: "шухер, валим!". говорится в сообщении.

На данный момент выясняются детали ДТП.

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Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село