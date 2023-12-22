ДТП с 11-летней пострадавшей произошло на Приморском проспекте

Девочку доставили в больницу с закрытым переломом костей левой стопы в состоянии средней тяжести.

Вечером в среду, 10 апреля, ребёнок пострадал в ДТП на Приморском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в 19:00 на дворовой территории дома № 161/1 71-летний водитель за рулём Lada Largus наехал на 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

Пострадавшую доставили в больницу с закрытым переломом костей левой стопы в состоянии средней тяжести. Водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023-2024 г.г. В настоящее время проводится проверка случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист упал на машину на улице Композиторов.

Фото: Piter.TV