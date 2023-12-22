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ДТП с 11-летней пострадавшей произошло на Приморском проспекте
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ДТП с 11-летней пострадавшей произошло на Приморском проспекте

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Девочку доставили в больницу с закрытым переломом костей левой стопы в состоянии средней тяжести.

Вечером в среду, 10 апреля, ребёнок пострадал в ДТП на Приморском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в 19:00 на дворовой территории дома № 161/1 71-летний водитель за рулём Lada Largus наехал на 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

Пострадавшую доставили в больницу с закрытым переломом костей левой стопы в состоянии средней тяжести. Водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023-2024 г.г. В настоящее время проводится проверка случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист упал на машину на улице Композиторов.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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