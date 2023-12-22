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Мотоциклист упал на машину на улице Композиторов

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Возможно, мотоциклист упал из-за испуга, или же сделал это сознательно, чтобы избежать столкновения.

Мотоциклист стал жертвой аварии в Выборгском районе Петербурга вечером в среду, 10 апреля, Видеорегистратор зафиксировал аварию от лица водителя автомобиля.

По данным сообщества "Мотосолидарность" во ВКонтакте, ДТП произошло около 20:00 возле дома №22 по улице Композиторов. На записи видно, как мотоциклист упал в сторону микроавтобуса, двигавшегося по встречной полосе. Водитель автомобиля уходил от столкновения. Также заметно, что перед мотоциклом на дорогу выехал легковой автомобиль.

Возможно, мотоциклист упал из-за испуга, или же сделал это сознательно, чтобы избежать столкновения. В результате он получил переломы рёбер и плеча.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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