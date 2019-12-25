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Воспитанница детского сада получила сотрясение мозга в ДТП на Маршала Захарова
Сегодня, 8:22
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Воспитанница детского сада получила сотрясение мозга в ДТП на Маршала Захарова

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Девочка попала под машину, когда переходила дорогу с мамой.

Во вторник, 30 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 41-летнего водителя о том, что он совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с мамой. Об этом стало известно Piter.TV. 

ДТП произошло примерно в 16:50 у дома № 15 по улице Маршала Захарова. Пострадавшая воспитанница детского сада была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом и ссадиной носа и подбородка.

Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на трассе "Кола" получила травмы 4-летняя девочка.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с детьми, происшествия, санкт-петербург, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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