В аварии на трассе "Кола" получила травмы 4-летняя девочка

Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 29 августа, на 109-ом км трассы "Кола" произошло ДТП, в результате которого пострадал 4-летний ребёнок. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась в результате выезда на перекрёсток Volvo FH 16 под управлением 40-летнего жителя Ярославской области на красный сигнал светофора. Машина столкнулась с Toyota RAV-4, за рулём которой находилась 32-летняя женщина.

Маленько пассажирка японской иномарки была доставлена с различными травмами в ЦРБ города Волхов. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что кабан чуть не устроил ДТП на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.TV