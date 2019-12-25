  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии на трассе "Кола" получила травмы 4-летняя девочка
Сегодня, 8:48
147
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В аварии на трассе "Кола" получила травмы 4-летняя девочка

0 0

Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 29 августа, на 109-ом км трассы "Кола" произошло ДТП, в результате которого пострадал 4-летний ребёнок. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась в результате выезда на перекрёсток Volvo FH 16 под управлением 40-летнего жителя Ярославской области на красный сигнал светофора. Машина столкнулась с Toyota RAV-4, за рулём которой находилась 32-летняя женщина.

Маленько пассажирка японской иномарки была доставлена с различными травмами в ЦРБ города Волхов. По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что кабан чуть не устроил ДТП на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: авария с детьми, дтп, ленинградская область, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии