Иномарка сбила подростка во Фрунзенском районе

Мальчик перебегал дорогу на регулируемой перекрёстке.

Вечером среды, 31 августа, во Фрунзенском районе произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован 17-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на проспекте Славы в ходе движения иномарки Dodge Caravan от Пражской к Будапештской улице. Ребёнок перебегал дорогу на регулируемым перекрёстке и оказался под колёсами авто.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали ему черепно-мозговую травму, ушибы затылочной и височной области.

Ранее мы сообщили о том, что столкновение Renault и ВАЗ на трассе "Кола" привело к смерти двух человек.

Фото: Piter.TV