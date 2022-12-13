Полицейские попали в аварию во время погони у Ленинского проспекта

Машина оперативников вылетела на газон после столкновения с легковушкой. Предполагается, что водитель не услышал приближающихся сирен.

В ночь на пятницу, 24 марта, на перекрёсте Ленинского проспекта с Брестким бульваром произошло ДТП с участием полицейского автомобиля во время погони. Судя по данным очевидцев в соцсетях, оперативники ехали с мигалками и сиренами по выделенной полосе, когда в их автомобиль врезалась красная легковушка.

От сильного удара служебная машина отлетела на газон. Предположительно водитель легкового автомобиля не услышал сирен, поэтому не предоставил преимущество полицейским.

Данных о состоянии водителей и пассажиров не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что на Приморском шоссе в ДТП пассажирка разбила лицо.

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