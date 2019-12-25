В ДТП с пьяным водителем в Ленобласти погибли два пассажира

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 29 октября, на Центральной улице в деревне Лангерево Ломоносовского района Ленобласти произошло ДТП с пострадавшими и погибшей. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 38-летний водитель Lada Veta, двигаясь от деревни Малое Коновалово в сторону деревни Пеники, на левом закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево и забор.

В результате аварии водитель госпитализирован с закрытой черепено-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом верхней и нижней челюсти и запахом алкоголя. Пассажиры авто 43-х и 38-ми лет от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Водитель за нарушение ПДД в 2023 году привлекался 11 раз. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что Volvo загорелось и собрало пробку на Наставников.

Фото: Piter.TV