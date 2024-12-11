Патрульный автомобиль столкнулся с иномаркой на Новочеркасском проспекте

В настоящее время проводится проверка происшествия.

Днем в среду, 22 января, около 13:35 экипаж ГИБДД следовал по Новочеркасскому проспекту. Внезапно с прилегающей территории, не уступив дорогу, выехала машина Mitsubishi, управляемая 43-летней женщиной. Произошло столкновение двух транспортных средств.

Согласно предварительным данным, сотрудник ГИБДД был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

В настоящее время проводится проверка происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что d ДТП с грузовиками на терминале "Усть-Луга" погиб пешеход.

Фото: Piter.TV