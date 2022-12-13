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Мотоцикл врезался в семилетнего школьника на Лахтинском проспекте
Сегодня, 10:08
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Мотоцикл врезался в семилетнего школьника на Лахтинском проспекте

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Мальчик пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В воскресенье, 21 мая, на Лахтинском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадал семилетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 39-летний житель Московской области, управляя своим мотоциклом BMW, двигаясь от улицы Красных Партизан в сторону Бобыльской улицы, наехал на школьника. Мальчик пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении бабушки.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого локтя, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый водитель Chevrolet врезался в поезд в Волосовском районе.

Фото: Pxhere

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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