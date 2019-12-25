В ДТП у остановки "Юнтоловский лесопарк" пострадал ребенок

Девочку сбил мотоциклист.

Накануне, 4 июля, в Приморском районе произошло ДТП у остановки "Юнтоловский лесопарк". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 48-летний водитель, управляя мотоциклом "Мотолэнд", двигаясь по Шуваловскому проспекту от улицы Камышовой, по предварительным данным, при проезде на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на маленькую девочку. Ребенок переходил дорогу с папой.

В результате ДТП шестилетняя девочка попала в больницу. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что жесткая авария с мотоциклистом случилась на проспекте Стачек.

Фото: Piter.tv