Лесовоз растерял брёвна и перекрыл движение по дамбе

Лесовоз Volvo, ехал в направлении Горской, врезался в барьерное ограждение и оказался на полосе реверсивного движения.

Вечером в воскресенье, 24 декабря, в районе Невского транспортного отсека автомобильного тоннеля случилось ДТП с лесовозом. Об этом информирует пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.

Инцидент случился в 20:29. Лесовоз Volvo, ехал в направлении Горской, врезался в барьерное ограждение и оказался на полосе реверсивного движения. Бревна опрокинулись прямо на дорогу в зоне дорожных работ по строительству Кронштадтской транспортной развязки.

Пострадавших в результате аварии нет, однако движение на дамбе пришлось перекрыть примерно до 23:00.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на юге Петербурга пострадали два ребёнка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб