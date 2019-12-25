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Пассажирка "ВАЗ" пострадала в результате ДТП с каршерингом в Красногвардейском районе
Сегодня, 9:11
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nadezhda_sib

Пассажирка "ВАЗ" пострадала в результате ДТП с каршерингом в Красногвардейском районе

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По снимкам автомобилей видно, что столкновения было серьезным.

Вечером 26 июля в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, на перекрестке проспекта Наставников и Энтузиастов "Ниссан" врезался в "ВАЗ". Петербуржцы утверждают, что иномарка ехала на красный свет, в то время как отечественное авто разворачивалось. По информации УГИБДД по городу и области, в результате столкновения пострадала пассажирка "ВАЗ" 1977-го года рождения.

Водитель каршеринга мог находиться в состоянии опьянения. 

Ищем очевидцев происшествия (тех, кто готов придти к дознавателю)

написал автор поста в социальных сетях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали после ДТП на Приморском шоссе. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, каршеринг, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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