Пассажирка "ВАЗ" пострадала в результате ДТП с каршерингом в Красногвардейском районе

По снимкам автомобилей видно, что столкновения было серьезным.

Вечером 26 июля в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, на перекрестке проспекта Наставников и Энтузиастов "Ниссан" врезался в "ВАЗ". Петербуржцы утверждают, что иномарка ехала на красный свет, в то время как отечественное авто разворачивалось. По информации УГИБДД по городу и области, в результате столкновения пострадала пассажирка "ВАЗ" 1977-го года рождения.

Водитель каршеринга мог находиться в состоянии опьянения.

Ищем очевидцев происшествия (тех, кто готов придти к дознавателю) написал автор поста в социальных сетях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали после ДТП на Приморском шоссе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK