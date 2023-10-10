Автобус протаранил 2 припаркованных авто в Выборгском районе Петербурга

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером в понедельник, 9 октября, в Выборгском районе Северной столицы произошла авария с участием бирюзового автобуса. Как пишут очевидцы в соцсетях, общественный транспорт влетел сразу в две легковушки, припаркованные у обочины.

ДТП случилось на пересечении улицы Руднева и Актёрского проезда. Причины произошедшего устанавливаются: предполагается, что водитель автобуса пытался объехать ехавшую впереди машину, и задел припаркованные авто.

Информации о пострадавших не поступало. Пассажиры автобуса покинули салон после ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что Skoda перевернулась на перекрёстке Московского проспекта и собрала пробку.

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