ДТП перекрыло Социалистическую улицу в Петербурге

Столкнулись "Газель" и кроссовер.

Вечером в среду, 16 декабря, авария перекрыла Социалистическую улицу в Петербурге, предупредил очевидец в социальных сетях.

Отметим, что улица проходит через улицу Марата, улицу Правды и Загородный проспект. Петербурженка отметила, что ДТП может затруднить движение. Судя по фото, которым поделилась свидетельница происшествия, "ГАЗ" съехал на встречную полосу. Однако пока достоверной информации о произошедшем нет.

Ранее мы писали, что авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду.

Фото: vk.com/spb_today