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ДТП перекрыло Социалистическую улицу в Петербурге
Сегодня, 20:20
144
smirenny

ДТП перекрыло Социалистическую улицу в Петербурге

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Столкнулись "Газель" и кроссовер.

Вечером в среду, 16 декабря, авария перекрыла Социалистическую улицу в Петербурге, предупредил очевидец в социальных сетях. 

Отметим, что улица проходит через улицу Марата, улицу Правды и Загородный проспект. Петербурженка отметила, что ДТП может затруднить движение. Судя по фото, которым поделилась свидетельница происшествия, "ГАЗ" съехал на встречную полосу. Однако пока достоверной информации о произошедшем нет.

Ранее мы писали, что авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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amezulin
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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кириллова римма
Сегодня 21:37

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