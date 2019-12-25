ДТП перекрыло Социалистическую улицу в Петербурге

Вечером в среду, 16 декабря, авария перекрыла Социалистическую улицу в Петербурге, предупредил очевидец в социальных сетях.
Отметим, что улица проходит через улицу Марата, улицу Правды и Загородный проспект. Петербурженка отметила, что ДТП может затруднить движение. Судя по фото, которым поделилась свидетельница происшествия, "ГАЗ" съехал на встречную полосу. Однако пока достоверной информации о произошедшем нет.
Ранее мы писали, что авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду.
Фото: vk.com/spb_today
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