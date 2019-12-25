На юго-западе Москвы столкнулись скорая и "Газель"

В среду, 4 октября, на улице Обручева в Юго-Западном округе российской столицы произошло ДТП, в котором столкнулась машина скорой помощи и "Газель". Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.
С места аварии госпитализировали гражданина с аппендицитом: пострадал он в ДТП, пока не установлено.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Ранее мы сообщили о том, что после ДТП с каршерингом по КАД Петербурга растянулась пробка длиной 4 км.
Фото: Piter.TV
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