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На юго-западе Москвы столкнулись скорая и "Газель"
Сегодня, 13:44
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На юго-западе Москвы столкнулись скорая и "Газель"

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С места аварии госпитализировали гражданина с аппендицитом: пострадал он в ДТП, пока не установлено.

В среду, 4 октября, на улице Обручева в Юго-Западном округе российской столицы произошло ДТП, в котором столкнулась машина скорой помощи и "Газель". Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.

С места аварии госпитализировали гражданина с аппендицитом: пострадал он в ДТП, пока не установлено.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП с каршерингом по КАД Петербурга растянулась пробка длиной 4 км.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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