На выезде из Выборга произошла жёсткая авария

Рядом с заправкой столкнулись две иномарки.

Во вторник, 23 августа, на выезде из Выборга у заправки жестко столкнулись два автомобиля. О произошедшем сообщили очевидцы с соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, одна из иномарок оказалась в кювете. Передние бампера оказались разбиты у авто обоих участников аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на ЗСД у Пулково мотоциклист влетел в иномарку.

Видео: ВКонтакте / АВТОХАМЫ ВЫБОРГА (Володя Step)