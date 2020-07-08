Видео: иномарка сбила мотоциклиста на улице Марата

Один из участников дорожного движения собирался повернуть, другой ― ехал прямо.

Утром 8-го июля мотоциклист попал под колеса автомобиля в центре Петербурга. Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения.

ДТП случилось в 11:43 на пересечении улицы Марата и Правды. Судя по кадрам, автомобиль собирался повернуть налево, в это время мотоциклист двигался в прямом направлении. В результате столкновения мужчину выбило "из седла", он оказался на бампере авто. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Тюшина с хлопком разорвало асфальт.

Видео: Piter.TV