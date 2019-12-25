В ДТП на трассе "Скандинавия" под Петербургом пострадали пять человек

По факту аварии проводится проверка.

В воскресенье, 21 июля, около 17:30 на 124 км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля Kia Rio, грузовика Renault Premium и КАМАЗа. В результате столкновения пятеро людей получили травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в момент происшествия за рулём Kia Rio находился мужчина 43 лет, который, двигался в сторону Петербурга и внезапно выехал на встречную полосу.

В это время в противоположном направлении двигался грузовик Renault Premium, которым управлял 46-летний водитель. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, что привело к тому, что фура врезалась в стоящий КАМАЗ, водитель которого - мужчина 54 лет.

В результате данного ДТП пострадали пять человек: водитель Kia был госпитализирован в тяжёлой степени, а его пассажиры – 39-летняя женщина и двое детей, семи и девяти лет – были доставлены в больницу с незначительными травмами. Также помощь врачей понадобилась водителю Renault, его состояние оценивается как тяжёлое.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

Ранее стали известны подробности ДТП на трассе "Кола" с участием двух грузовиков и бензовоза.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти