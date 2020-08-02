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Водитель погиб после столкновения с грузовиком на "встречке" на трассе Петербург ― Псков

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Автомобилисты встали в пробку на подъезде к месту ДТП.

Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с грузовым автомобилем в Лужском районе Ленобласти на трассе Петербург ― Псков. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошло 2 августа около 18:15. Водитель "Митсубиси" выехал на встречную полосу, после чего врезался в транспортное средство "Скания". В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, его личность устанавливается. Также проводится проверка.

Очевидцы засняли место происшествия. На кадрах видно валяющиеся обломки автомобиля, а также дымящиеся части машины. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Мурманском шоссе пострадал один человек

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: грузовик, движение по встречной, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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