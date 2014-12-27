В результате аварии на проспекте Культуры иномарка наехала на светофор

Отмечается, что водитель отказался от госпитализации.

В Выборгском районе на проспекте Культуры произошла авария с участием двух иномарок - Lada и Chevrolet. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 мая.

Известно, что в результате столкновения автомобиль Chevrolet наехал на светофор. Отмечается, что водитель отказался от госпитализации. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что на проспекте Добролюбова произошло ДТП с участием такси и трамвая. В результате которого пострадала женщина-пассажир.

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