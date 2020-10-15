Видео: иномарку вынесло на газон после ДТП на проспекте Просвещения

В четверг, 15 октября, на пересечении проспекта Просвещения и проспекта Культуры произошло ДТП, в результате которого авто вылетело на газон. Видео с моментом столкновения попало в распоряжение Piter.TV.
На кадрах видно, как легковушки задели друг друга. Одну из них развернуло на 90 градусов и вынесло с проезжей части, другая осталась без "носа".
По информации Piter.TV, на место вызвали "скорую помощь". Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на железнодорожной станции Пискаревка загорелись две бытовки.
Видео: Piter.TV
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