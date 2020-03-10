Два автомобиля столкнулись перед инспектором ДПС на площади Труда

Днем 10 марта на площади Труда столкнулись два легковых автомобиля. ДТП попало на видео очевидца.
Инцидент произошел в 16:00 на пересечении площади Труда и Конногвардейского бульвара. По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу, обошлось без пострадавших. Авария случилась прямо около сотрудников ДПС.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петербурга получила 8 лет колонии за оскорбление полицейских.
Видео: Илья Росман / YouTube
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