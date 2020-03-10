Два автомобиля столкнулись перед инспектором ДПС на площади Труда

Никто не пострадал.

Днем 10 марта на площади Труда столкнулись два легковых автомобиля. ДТП попало на видео очевидца.

Инцидент произошел в 16:00 на пересечении площади Труда и Конногвардейского бульвара. По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу, обошлось без пострадавших. Авария случилась прямо около сотрудников ДПС.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петербурга получила 8 лет колонии за оскорбление полицейских.

Видео: Илья Росман / YouTube