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Два автомобиля столкнулись перед инспектором ДПС на площади Труда

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Никто не пострадал.

Днем 10 марта на площади Труда столкнулись два легковых автомобиля. ДТП попало на видео очевидца. 

Инцидент произошел в 16:00 на пересечении площади Труда и Конногвардейского бульвара. По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу, обошлось без пострадавших. Авария случилась прямо около сотрудников ДПС.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петербурга получила 8 лет колонии за оскорбление полицейских. 

Видео: Илья Росман / YouTube

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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