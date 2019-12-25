ДТП на пересечении Планерной и Ильюшина собрало пробку

Информации о пострадавших не поступало.

Заметные неудобства водителям вечером 19 сентября доставила авария на севере Петербурга. На перекрестке Планерной улицы с улицей Илюшина столкнулись два легковых автомобиля.

Информации о пострадавших не поступало, но очевидцы в соцсетях рассказали, что ДТП создало внушительную пробку на магистрали в Приморском районе Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Сортавала" "КАМАЗ" вдавил кроссовер в ограду. Кадрами с места аварии в Приозерском районе Ленобласти поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Фото: vk.com/spb_today