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ДТП на пересечении Планерной и Ильюшина собрало пробку
Сегодня, 20:09
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ДТП на пересечении Планерной и Ильюшина собрало пробку

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Информации о пострадавших не поступало.

Заметные неудобства водителям вечером 19 сентября доставила авария на севере Петербурга. На перекрестке Планерной улицы с улицей Илюшина столкнулись два легковых автомобиля.

Информации о пострадавших не поступало, но очевидцы в соцсетях рассказали, что ДТП создало внушительную пробку на магистрали в Приморском районе Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Сортавала" "КАМАЗ" вдавил кроссовер в ограду. Кадрами с места аварии в Приозерском районе Ленобласти поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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