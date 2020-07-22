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ДТП на пересечении Панфилова и Среднеохтинского заблокировало трамвайные пути
Сегодня, 14:58
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

ДТП на пересечении Панфилова и Среднеохтинского заблокировало трамвайные пути

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О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Днем в четверг, 1 июля, на пересечении улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта произошло жесткое ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. 

О состоянии водителей ничего неизвестно. Трамваи все стоят. 

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На фото видно, как разбитая иномарка заблокировала проезд для трамваев и машин. По всей вероятности, удар был довольно сильный. 

Судя по данным "Яндекс.Пробки" на указанном участке спустя несколько часов уже нет затора. 

Ранее мы писали, что в суд вновь направили дело против Дудя о пропаганде наркотиков. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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