ДТП на пересечении Панфилова и Среднеохтинского заблокировало трамвайные пути

Днем в четверг, 1 июля, на пересечении улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта произошло жесткое ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.
О состоянии водителей ничего неизвестно. Трамваи все стоят.
отметил петербуржец
На фото видно, как разбитая иномарка заблокировала проезд для трамваев и машин. По всей вероятности, удар был довольно сильный.
Судя по данным "Яндекс.Пробки" на указанном участке спустя несколько часов уже нет затора.
Ранее мы писали, что в суд вновь направили дело против Дудя о пропаганде наркотиков.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; Piter.tv
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