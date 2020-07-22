ДТП на пересечении Панфилова и Среднеохтинского заблокировало трамвайные пути

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Днем в четверг, 1 июля, на пересечении улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта произошло жесткое ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

О состоянии водителей ничего неизвестно. Трамваи все стоят. отметил петербуржец

На фото видно, как разбитая иномарка заблокировала проезд для трамваев и машин. По всей вероятности, удар был довольно сильный.

Судя по данным "Яндекс.Пробки" на указанном участке спустя несколько часов уже нет затора.

Ранее мы писали, что в суд вновь направили дело против Дудя о пропаганде наркотиков.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; Piter.tv