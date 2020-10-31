В аварии на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Типанова пострадал дорожный знак

Авария попала на камеры наблюдения.

Ночью на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Типанова произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга.

Информации о "человеческих" жертвах не появилось, но в результате аварии пострадал дорожный знак. Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как автомобиль на скорости не вписывается в поворот и сбивает знак пешеходного перехода.

Позже очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" зафиксировали, что водителя, попавшего в аварию, не было видно на месте происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что "пьяная" Skoda врезалась во встречное такси на пересечении Ивановской и Бабушкина. С ушибами увезли в больницу двоих пассажиров такси.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv