Микроавтобус врезался в легковушку на перекрестке улиц Академика Павлова и Уфимской

Возможно, водитель легкового автомобиля не уступил грузовому транспорту место.

В пятницу, 16 августа, в Петроградском районе "Iveco Daily" столкнулась с красной легковушкой на перекрестке улиц Академика Павлова и Уфимской. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил микроавтобусу место на дороге. Об этом сообщил в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Петербургские водители отметили, что во время аварии оба автомобиля частично оказались на встречной полосе. Возможно, ремонт полученных повреждений каждый будет оплачивать самостоятельно.

О пострадавших информации не поступало. На месте работали сотрудники дорожной инспекции.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте