Микроавтобус врезался в легковушку на перекрестке улиц Академика Павлова и Уфимской

В пятницу, 16 августа, в Петроградском районе "Iveco Daily" столкнулась с красной легковушкой на перекрестке улиц Академика Павлова и Уфимской. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил микроавтобусу место на дороге. Об этом сообщил в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Петербургские водители отметили, что во время аварии оба автомобиля частично оказались на встречной полосе. Возможно, ремонт полученных повреждений каждый будет оплачивать самостоятельно.
О пострадавших информации не поступало. На месте работали сотрудники дорожной инспекции.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что массовое ДТП на КАД перед Большим Обуховским мостом спровоцировало пробку.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
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