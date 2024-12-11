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Легковушка протаранила столб на пересечении улиц Жукова и Бурцева

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Очевидцы сообщают об аварии в социальных сетях.

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Жукова и Бурцева в Санкт-Петербурге. Согласно информации, опубликованной в сообществе ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", на месте происшествия обнаружен только один автомобиль, участвовавший в аварии.

По словам очевидцев, второй автомобиль, предположительно, после столкновения потерял управление и врезался в столб неподалёку. На месте происшествия его не обнаружили.

Это не первое ДТП, произошедшее на этом перекрёстке за последнее время. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Шушарах хулиганы устроили "мусорный дождь" на проезжей части.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: дтп, перекресток жукова и бурцева, столкновение со столбом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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