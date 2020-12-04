ДТП на перекрестке Савушкина и Покрышева заблокировало движение трамваев

Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Вечером в четверг, 4 декабря, в Петербурге на перекрестке улиц Савушкина и Покрышева произошло ДТП, заблокировавшее движение трамваев, сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидцы предупредили горожан, спешащих домой, выбрать другой путь с работы. Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. По всей видимости, оба водителя не заметили друг друга и не удостоверились в безопасности маневра. Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Ранне мы писали, что в Металлострое поймали воров, прорезавших вход в чужой гараж.

Видео: Piter.TV