ДТП на перекрестке Садовой и Лермонтовской перекрыло движение

Информации о пострадавших не поступало.

Днем в пятницу, 19 марта, на пересечении Садовой улицы и Лермонтовского проспекта "встретились" водители "Фольксвагена" и "Матиза".

ДТП, как сообщают очевидцы в соцсетях, мешало движению.

Судя по предоставленным кадрам, передние части машин сильно пострадали. Позже в редакцию Piter.TV попали кадры с камер наблюдения, запечатлевшие момент столкновения. Видно, как водитель "Фольксвагена" поворачивал на перекрестке в тот момент, когда встречный поток машин на большой скорости ехал вперед. Уйти от аварии не удалось. Достоверной информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на пересечении Богатырского и Сизова столкнулись две иномарки.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV