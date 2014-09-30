В Волховском районе Ленобласти грузовой поезд наехал на легковушку

На расписание движения поездов это не повлияло.

Ранним утром 24-го августа в Волховском районе Ленобласти произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В пятом часу утра водитель легкового авто выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

К счастью, никто не пострадал. На расписании движения поездов инцидент не сказался.

В "ОЖД" призвали водителей строго соблюдать правила проезда через железнодорожные переезды.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за июль 2021 года по Октябрьской железной дороге перевезли на 25% больше личных машин в специализированных вагонах-автомобилевозах, чем в 2019 году.

Фото: Piter.TV