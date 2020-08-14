Водитель грузовика погиб после ДТП в Калининском районе

Вокруг места аварии все было в дыму.

Водитель "Исузу" погиб после столкновения с "Ланд Ровером" в Калининском районе Петербурге. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Иномарки столкнулись на перекрестке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера 14-го августа около 14:20. "Исузу" врезался в авто при повороте налево. В результате столкновения "Ланд Ровер" вылетела на тротуар. На кадрах видно, что вокруг машины все было в дыму.

В результате столкновения один из водителей погиб на месте, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД два грузовика зажали легковушку Kia.

Видео: Piter.TV