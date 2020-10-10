На перекрестке Зверинской улицы на скорости столкнулись два авто

Вечером 10-го октября у дома №13 по Зверинской улице столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV получил в распоряжение момент ДТП.
Авария случилась на перекрестке. На кадрах видно, что один автомобиль хотел резко уйти от столкновения, однако не успел и получил боковое повреждение.
По информации, полученной Piter.TV от источника, требуется медицинская помощь. Количество пострадавших пока неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже.
Видео: Piter.TV
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