На перекрестке Зверинской улицы на скорости столкнулись два авто

Есть пострадавшие.

Вечером 10-го октября у дома №13 по Зверинской улице столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV получил в распоряжение момент ДТП.

Авария случилась на перекрестке. На кадрах видно, что один автомобиль хотел резко уйти от столкновения, однако не успел и получил боковое повреждение.

По информации, полученной Piter.TV от источника, требуется медицинская помощь. Количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже.

Видео: Piter.TV