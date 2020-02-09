Легковушка рассыпалась на части после ДТП с "Газелью" на Вантовом мосту

Информация о пострадавших уточняется.

На кольцевой автодороге в районе съезда с Вантового моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Volkswagen и "Газели". Об этом вечером 27 сентября сообщили очевидцы в социальных сетях.

В результате аварии немецкий автомобиль рассыпался на части: запчасти и аккумулятор авто разлетелись по проезжей части. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что на Энгельса 20-летний водитель погиб после наезда на остановку трамвая.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Амбарцумян