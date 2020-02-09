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Легковушка рассыпалась на части после ДТП с "Газелью" на Вантовом мосту
Сегодня, 19:43
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Легковушка рассыпалась на части после ДТП с "Газелью" на Вантовом мосту

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Информация о пострадавших уточняется.

На кольцевой автодороге в районе съезда с Вантового моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Volkswagen и "Газели". Об этом вечером 27 сентября сообщили очевидцы в социальных сетях. 

В результате аварии немецкий автомобиль рассыпался на части: запчасти и аккумулятор авто разлетелись по проезжей части. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что на Энгельса 20-летний водитель погиб после наезда на остановку трамвая.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Амбарцумян

Теги: вантовый мост, дтп, кад
Категории: Новости СПб, Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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