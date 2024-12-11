Водителя спасли из горящей машины после ДТП на трассе "Скандинавия"

Он врезался в столб.

Водителя легковой машины едва успели вытащить из автомобиля до того, как он загорелся после ДТП на 91-м километре федеральной трассы А-181 "Скандинавия". Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным данным, водитель автомобиля врезался в фонарный столб, после чего машина загорелась. Очевидцы бросились на помощь и успели вытащить пострадавшего и его документы из горящей машины.

Сообщается, что водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: Piter.TV