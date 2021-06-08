Видео: "Хендэ" перевернулся "на спину" на Гражданском проспекте

Две машины не смогла разойтись на перекрестке.

Утром 8-го июня "Хендэ" перевернулся в результате ДТП на перекрестке Гражданского проспекте и проспекте Луначарского. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Перевернувшийся автомобиль поворачивал налево, когда в него врезался другой "Хендэ". Он двигался прямо по перекрестку. На место прибыли сотрудники скорой помочи и МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

На данный момент участок свободен для движения транспорта, пробки нет.

Ранее Piter.TV показал, как "Жигули" не уступили дорогу скорой помощи на Обводном канале.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Виталий Сирк