Водителя вызволяли из раритетного "Мерседеса" на Гражданском проспекте

Водитель вылетел на газон и "встретился" с деревом.

Вечером 25-го августа на Гражданском проспекте произошло жуткое ДТП. Водитель на скорости врезался в дерево, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетеля происшествия, водителя "Мерседеса" вытаскивали из машины, раритетное авто пришлось разрезать на части. Сама иномарка значительно пострадала. По предварительным данным, мужчина остался жив, но ему потребовалась помощь медиков.

От источника Piter.TV узнал, что за рулем находился мужчина 1975-го года рождения. Его госпитализировали с переломом ноги, руки, таза и челюсти в Елизаветинскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вадим Бочкарев, Лиза Андреева