ДТП из семи машин остановило движение на Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта

Вечером в субботу, 16 января, на пересечении Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта произошло ДТП из семи машин и одного троллейбуса, сообщили очевидцы в соцсетях.
Каким образом произошло столкновение, пока неясно. Судя по фото, которыми поделились очевидцы, к месту аварии еще не прибыли службы экстренного реагирования. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет.
По возможности объезжайте
отметили в комментариях.
Ранее мы писали, что мать ребенка, который потерял ноги под поездом, назвала имена чиновников.
Фото: скриншот "Яндекс. Карты"; vk.com/spb_today
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Заранее большое человеческое спасибо.