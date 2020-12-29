ДТП из семи машин остановило движение на Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта

Очевидцы предлагают по возможности объезжать место аварии.

Вечером в субботу, 16 января, на пересечении Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта произошло ДТП из семи машин и одного троллейбуса, сообщили очевидцы в соцсетях.

Каким образом произошло столкновение, пока неясно. Судя по фото, которыми поделились очевидцы, к месту аварии еще не прибыли службы экстренного реагирования. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет.

По возможности объезжайте отметили в комментариях.

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Фото: скриншот "Яндекс. Карты"; vk.com/spb_today