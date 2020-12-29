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ДТП из семи машин остановило движение на Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта
Сегодня, 22:54
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smirenny

ДТП из семи машин остановило движение на Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта

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Очевидцы предлагают по возможности объезжать место аварии.

Вечером в субботу, 16 января, на пересечении  Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта произошло ДТП из семи машин и одного троллейбуса, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Каким образом произошло столкновение, пока неясно. Судя по фото, которыми поделились очевидцы, к месту аварии еще не прибыли службы экстренного реагирования. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет. 

По возможности объезжайте

отметили в комментариях. 

Ранее мы писали, что мать ребенка, который потерял ноги под поездом, назвала имена чиновников. 

Фото: скриншот "Яндекс. Карты";  vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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avervonin
Сегодня 23:18

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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