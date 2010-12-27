В массовом ДТП на Гражданском пострадали два человека

На аварию обратили внимание очевидцы. В дорожной полиции рассказали подробности инцидента.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, авария произошла у дома №22 по Гражданскому проспекту. Четыре автомобиля столкнулись в четвертом часу дня. По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

Легкие травмы получила 58-летняя женщина, а с травмами средней степени тяжести был госпитализирован 62-летний мужчина.

Детали ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, как водитель Kia Rio лишился сумки с документами и 8,3 тысяч долларов.

Фото: vk.com/spb_today