Точных данных о пострадавших не приводится. Свидетели предполагают, что травмы получил как минимум 1 пассажир.

В воскресенье, 16 октября, в Тихвине столкнулись автобус и пожарная машина. Записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших аварию, появились в соцсетях.

Судя по видеозаписи, на оживлённый перекрёсток выехали сразу 2 пожарных автомобиля, одну из которых протаранил общественный транспорт на полном ходу. Передняя часть автобуса полностью разбита. судя по показаниям очевидцев, травмы получил как минимум 1 пассажир.

Точных данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что самосвал насмерть сбил пенсионерку в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин