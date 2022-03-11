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Уроженец Турции на Nissan сбил 17-летнюю девушку на Среднеохтинском
Сегодня, 9:22
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Уроженец Турции на Nissan сбил 17-летнюю девушку на Среднеохтинском

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Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В среду, 6 сентября, на Среднеохтинском проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 49-летний уроженец Турции, имеющий российское гражданство, управляя своим Nissan Almera в зоне пешеходного перехода наехал на переходившую проезжую часть на "красный" 17-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом ребра, ушибом передней брюшной стенки, ушибом мягких тканей левого локтевого и голеностопного суставов, в состоянии средней тяжести.

Водитель Nissan в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз.

Ранее мы сообщили о том, что КАМАЗ насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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