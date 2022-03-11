КАМАЗ насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской

В отношении водителя составлены административные материалы. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 6 сентября. на Большой Пушкарской улице случилась авария со смертельным исходом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 46-летний водитель КАМАЗ, двигаясь от улицы Лизы Чайкиной при повороте направо на Введенскую улицу совершил наезд на велосипедистку 1986 года рождения. Женщина была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти: вечером она скончалась.

В отношении водителя КАМАЗа составлены административные материалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Сортавала" в массовом ДТП погибли два водителя.

Фото: Piter.TV