КАМАЗ насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской

В среду, 6 сентября. на Большой Пушкарской улице случилась авария со смертельным исходом. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 46-летний водитель КАМАЗ, двигаясь от улицы Лизы Чайкиной при повороте направо на Введенскую улицу совершил наезд на велосипедистку 1986 года рождения. Женщина была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти: вечером она скончалась.
В отношении водителя КАМАЗа составлены административные материалы. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Сортавала" в массовом ДТП погибли два водителя.
Фото: Piter.TV
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