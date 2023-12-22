В аварии на Парашютной пострадали водитель и пассажир Chery

Во время перестроения на другую полосу водитель не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail.

В пятницу, 1 марта, водитель кроссовера Chery Tiggo получил серьёзные травмы в результате неудачного маневра на Приморском районе Петербурга. Его пассажир также находится в больнице. Подробности аварии, произошедшей на улице Парашютной, 74, около 7:30 утра, были опубликованы соцсетях.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на обочине находился автомобиль Chery Tiggo, за рулём которого находился 36-летний мужчина. Во время перестроения на другую полосу он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail, которым управлял 33-летний водитель. В результате столкновения Chery перевернулся.

Водителя доставили в больницу в тяжёлом состоянии, а 33-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что Skoda перевернулась на севере Петербурга.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб