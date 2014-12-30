Юная пассажирка Hyundai пострадала в ДТП на Парашютной

Девочка доставлена в больницу с различными травами в состоянии средней степени тяжести.

Утром в понедельник, 25 сентября, на Парашютной улице произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 44-летний водитель Toyota неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди авто и столкнулся с Hyundai под управлением 39-летней женщины.

В результате аварии пострадала пассажирка Hyundai 2010 года рождения. Она доставлена в больницу с различными травами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская Росгвардия задержала пьяного водителя автомобиля каршеринга после увиденного ДТП.

Фото: Piter.TV