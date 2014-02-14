Ночное ДТП с каршерингом на "Московской" попало на видео. О самом ДТП, которое произошло около трех часов ночи субботы, 13 февраля, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Водителя на месте происшествия очевидцы не обнаружили.
У метро Московская каршеринг вылетел на тротуар пробив забор. Дтп было примерно в 3 ночи
– написали пользователи.
Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео попал момент, как в ходе езды на большой скорости автомобиль прошибает забор.
Ранее мы показали видео другой аварии – на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной, ДТП произошло в пятницу вечером.
Видео: Piter.tv
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