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Иномарка въехала в дом на улице Марата

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Момент аварии попал на камеру наблюдения,

На перекрестке улиц Марата и Стремянной в попытке ухода от ДТП автомобиль "БМВ" въехал в здание. Об аварии в центре Петербурга поздним вечером 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

БМВ, чтобы не въехать в зад, разворачивающемуся Ленд Роверу, въехал в дом на перекрёстке Марата и Стремянной, но ЛендРовер он все равно задел

– написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как машина пытается уйти от ДТП и въезжает в стену.  Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее ДТП на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео. 

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, марата, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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