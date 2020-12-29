Иномарка въехала в дом на улице Марата

Момент аварии попал на камеру наблюдения,

На перекрестке улиц Марата и Стремянной в попытке ухода от ДТП автомобиль "БМВ" въехал в здание. Об аварии в центре Петербурга поздним вечером 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

БМВ, чтобы не въехать в зад, разворачивающемуся Ленд Роверу, въехал в дом на перекрёстке Марата и Стремянной, но ЛендРовер он все равно задел – написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как машина пытается уйти от ДТП и въезжает в стену. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее ДТП на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv