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Авария на перекрестке Народной и Большевиков попала на видео

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Информации о пострадавших пока не поступало.

ДТП на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео. Об аварии на участке дороги в Невском районе 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Жесткая авария на перекрёстке Народной и Большевиков

– написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как два автомобиля не поделили один поворот.  Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее аварию из нескольких машин заметили перед вантовым мостом в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, невский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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