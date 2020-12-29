Авария на перекрестке Народной и Большевиков попала на видео

Информации о пострадавших пока не поступало.

ДТП на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео. Об аварии на участке дороги в Невском районе 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Жесткая авария на перекрёстке Народной и Большевиков – написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как два автомобиля не поделили один поворот. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее аварию из нескольких машин заметили перед вантовым мостом в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv