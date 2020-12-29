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Аварию из нескольких машин заметили перед вантовым мостом в Петербурге
Сегодня, 16:52
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mook1

Аварию из нескольких машин заметили перед вантовым мостом в Петербурге

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Авария вызвала транспортный затор.

На внешней стороне Кольцевой автодороги перед Вантовым мостом в Петербурге произошло крупное столкновение автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 9 января. 

На внешней стороне КАД перед Вантовым мостом раскидало особо торопливых. Едем плотно.

– написали пользователи в группе.

По предварительной информации, пострадавших не оказалось. Из-за ДТП движение по КАДу оказалось сильно затруднено. По оценке "Яндекс.Карт" продолжительность пробки достигала 2,5 км. 

Ранее в ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал автомобиль "Пежо". 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, большой обуховский мост, вантовый мост, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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