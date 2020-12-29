Аварию из нескольких машин заметили перед вантовым мостом в Петербурге

На внешней стороне Кольцевой автодороги перед Вантовым мостом в Петербурге произошло крупное столкновение автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 9 января.
На внешней стороне КАД перед Вантовым мостом раскидало особо торопливых. Едем плотно.
– написали пользователи в группе.
По предварительной информации, пострадавших не оказалось. Из-за ДТП движение по КАДу оказалось сильно затруднено. По оценке "Яндекс.Карт" продолжительность пробки достигала 2,5 км.
Ранее в ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал автомобиль "Пежо".
Фото: vk.com/spb_today
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