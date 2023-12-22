На Литейном мосту образовалась пробка после ДТП

Из-за невозможности проезда по Литейному мосту временно изменена трасса трамваев № 3.

Утром в понедельник, 19 февраля, произошёл локальный транспортный коллапс в районе Литейного моста в Петербурге. В сторону центра полностью заблокированы все подъезды к переправе. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор скопился на Литейном мосту и улице академика Лебедева в направлении центра, а также на Пироговской и Арсенальной набережных в сторону переправы

Судя по данным в соцсетях, авария произошла в левом ряду.

Из-за невозможности проезда по Литейному мосту временно изменена трасса трамваев № 3. Они отправляются от конечной станции "Площадь Репина" по действующей трассе до Литейного проспекта, затем по Литейному, Владимирскому, Загородному, Троицкому и Лермонтовскому проспектам до Садовой улицы, а затем снова по действующей трассе.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила новгородского школьника на набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: СПб ГУП "Мостотрест" (архив)