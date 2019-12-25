Воспитанник детского сада получил рваную рану щеки в аварии у ЗСД

Водитель иномарки не справилась с управлением.

Во вторник, 6 декабря, на заезде на ЗСД С 5 по направлению от Зеленогорского шоссе произошла авария с участием несовершеннолетнего пассажира. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 29-летняя женщина за рулём Kia Rio не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение. В результате находившийся в детском кресле 6-летний воспитанник детского сада был госпитализирован с рваной раной правой щеки в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Nissan погиб при обгоне на Ям-Ижорском шоссе.

Фото: Piter.TV