  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Воспитанник детского сада получил рваную рану щеки в аварии у ЗСД
Сегодня, 8:38
232
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Воспитанник детского сада получил рваную рану щеки в аварии у ЗСД

0 0

Водитель иномарки не справилась с управлением.

Во вторник, 6 декабря, на заезде на ЗСД С 5 по направлению от Зеленогорского шоссе произошла авария с участием несовершеннолетнего пассажира. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 29-летняя женщина за рулём Kia Rio не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение. В результате находившийся в детском кресле 6-летний воспитанник детского сада был госпитализирован с рваной раной правой щеки в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Nissan погиб при обгоне на Ям-Ижорском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, несовершеннолетний, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии